فيديو.. وزير التعليم: تخفيض طباعة الكتب الدراسية بسبب التكلفة الباهظة

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قال وزير التربية والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة اتخذت قرارًا بمراجعة الكتب الدراسية في جميع المراحل التعليمية، من ناحية تقليل وتخفيض الطباعة في العام المقبل، كونها تُسبب تكلفة «باهظة» على الدولة، في الوقت الذي يتجه فيه المواطنين إلى شراء الكتب الخارجية، مضيفًا: «الدولة تدفع أموالًا كثيرة في طباعة الكتب».

وأضاف شوقي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، أن الدول حاليًا تسير في اتجاه العالم الرقمي، من ناحية كيفية البحث عن المعلومة.

وتابع الوزير: «يُوجد كتاب عن القيم والأخلاق والمواطنة، فمن المؤكد أن الوزارة ستأخذ منه بعض الأنشطة عن فكرة القيم والأخلاقيات والمواطنة لتدريسها في المناهج، وليس بالطريقة الكلاسيكية».

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وأوضح شوقي، أن الوزارة تقوم حاليًا بتدريب الطلاب على كيفية البحث عن المعلومة، لأنّ الوزارة أخذت قرارًا في هذا المجال.