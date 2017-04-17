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فيديو.. الغيطي بعد رفض قانون السلطة القضائية: «اعملوه ورق كلينكس»

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فيديو.. الغيطي بعد رفض قانون السلطة القضائية: «اعملوه ورق كلينكس» فيديو.. الغيطي بعد رفض قانون السلطة القضائية: «اعملوه ورق كلينكس»

التحرير

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أكد الإعلامى محمد الغيطى، أن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون السلطة القضائية، بمثابة صفعة قوية على وجه والبرلمان، موضحًا أنه توقع منذ فترة أن يحدث ذلك الصدام، مؤكدًا أن البرلمان تواطأ مع الحكومة ضد القضاة وأخرج قانونًا معيوبًا سيطعن على دستوريته فور إقراره.

ووجه الغيطي، تقديم برنامجه «صح النوم» عبر فضائية «إل تي سي»، الحديث إلى الحكومة والبرلمان، قائلًا: «إيه الحال دلوقتي؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ شكلكم وحش»، مضيفًا: «مجلس الدولة قال للحكومة والبرلمان، خدوا القانون اعملوه ورق كلينكس».

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التحرير

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