غادة والي: نستهدف إدخال 100 ألف أسرة شهريا في «تكافل وكرامة»

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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي الأسر التي استفادت من برنامج المساعدات النقدية «تكافل وكرامة» مليون و270 ألف أسرة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من خلال البرنامج أكثر من 4.4 مليار جنيه، حتى ديسمبر الماضي.

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها في برنامج «حلقة الوصل»، مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، إن الوزارة تعمل على زيادة عدد المستفيدين من مساعدات «تكافل وكرامة» بواقع 100 ألف أسرة شهريًّا، بما يعادل 500 ألف مستحق، إذ أن متوسط الأسرة في مصر يصل إلى 5 أفراد.

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وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن برنامج تكافل يتضمن صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، بحد أقصى 3 طلاب، شريطة التزام الأسر المستفيدة بالشروط الموضوعة، وهى بالنسبة للأطفال أكبر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.