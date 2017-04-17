فيديو| مرتضى منصور يهدد الجبلاية باللجوء للفيفا: «هالغيلكوا الدوري»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيتقدم بشكوى الجبلاية، للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب تدخل الجهات الأمنية في منظومة اللعبة، وهو ما يعد تدخلًا حكوميًا، يلغي بطولة الدوري طبقًا للوائح.

وأضاف «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة العاصمة، أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والعميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي، لم يردا على تصريحاته حتى الآن، التي أكد بها أنهما أخبراه بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد صدق روايته.

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وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن الأمر يتعلق باللوائح واحترامها، فإذا كان محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي في نفس الموقف، سأقوم بدعمه.