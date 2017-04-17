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عبد الفتاح لـ«غادة والي»: بتشتغلي كام ساعة في اليوم؟.. والأخيرة: «ما تعدش»

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عبد الفتاح لـ«غادة والي»: بتشتغلي كام ساعة في اليوم؟.. والأخيرة: «ما تعدش» عبد الفتاح لـ«غادة والي»: بتشتغلي كام ساعة في اليوم؟.. والأخيرة: «ما تعدش»

التحرير

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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تنقية جداول وقوائم المستفيدين من المعاشات التضامنية واستبعاد الوفيات والغير المستحقين ومن لديهم دخل منتظم ثابت بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددة على ضرورة متابعة الموظفين بالتضامن الاجتماعي، للمستحقين كل 6 أشهر واستبعاد من لم ينطبق عليهم الشروط.

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها في برنامج «حلقة الوصل»، مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، على قناة «أون لايف»، أنه سيتم تطبيق القانون على أي جمعية أهلية ليس لديها مقر، ولا يجتمع مجلس إدارتها بانتظام. 

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وتابعت: «عالجنا من الإدمان آلاف المواطنين في العام الماضي، ونعمل بجهد مع جميع قيادات الوزارة»، ووجه عبد الفتاح سؤالا للوزيرة: «بتشتغلي كام ساعة في اليوم»، وردت عليه: «ما تعدش».

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التحرير

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