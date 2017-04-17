مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

كفر الشيخ - إسلام عمار

استقبل القمص بطرس بطرس بسطروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، الأحد بكنيسة مارجرجس بمدينة دسوق، وفدًا من أهالي مدينة دسوق، لتقديمهم العزاء في ضحايا انفجار كنيستي مارجرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية.

وأكد فريد نجيب، مسئول العلاقات العامة بكنيسة مارجرجس بدسوق، فى تصريحات خاصة لمصراوي، أن الكنيسة اقتصرت على إقامة صلاة قداس عيد القيامة، مساء أول أمس السبت، وحتى نهاية صلاة العيد، بحضور أبناء الكنيسة فقط.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أمس الأحد لاستقبال المعزين، في شهداء انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية.