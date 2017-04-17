الصحة: 14 مصابًا جراء انهيار عقار أسوان.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن حادث انهيار انهيار عقار منطقة الشيخ هارون بأسوان، أسفر عن سقوط 14 مصابًا حتى الآن.

كان عقار مكوّن من 6 طوابق قد تعرض لهبوط أرضي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأوضح حنفي في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج، وحالتهم مستقرة، نافيًا سقوط وفيات جراء الحادث.

وذكر وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن قوات الحماية المدنية ما زالت تبحث عن مفقودين اثنين تحت أنقاض العقار، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لإنقاذ الضحايا.