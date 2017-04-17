أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بعد توقفها بسبب مشاجرة.. عودة حركة القطارات ببني سويف -
10 تصريحات × 24 ساعة -
أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق» -
فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ننشر رسالة البابا تواضروس لأمن الإسكندرية بعد تقديم العزاء في شهداء المرقسية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر رسالة البابا تواضروس لأمن الإسكندرية بعد تقديم العزاء في شهداء المرقسية زيارة البابا تواضروس لمديرية أمن الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر و محمد أحمد:

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية شكر لمديرية أمن الإسكندرية، بعد زيارة أجراها لمقر المديرية، أمس الأحد، لتقديم العزاء في شهداء الشرطة الذين راحوا ضحية التفجير الانتحاري الذي وقع على مدخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي.

وسجل البابا كلمة في سجل زيارات المديرية جاء فيها: "أسعد كثيرًا بزيارة مديرية أمن الإسكندرية ومقابلة السادة المسئولين والقائمين على أعمالها المتنوعة، جئت شكرًا وتقديرًا لمجهودات للشرطة الوطنية في كل المجالات ، وللتعزية في استشهاد عدد من أحبائنا من رجال الشرطة في حادث الكنيسة المرقسية (٩ / ٤ / ٢٠١٧) وأيضًا للسؤال عن المصابين وزيارتهم".

واختتم كلمته قائلا: "نصلي أن يحفظ الله حياتكم ويبارك كل أعمالكم مع خالص محبتي وكل أمنياتي".

كان البابا تواضروس دعا الأقباط في كلمته يوم "الجمعة العظيمة" إلى تخصيص يوم لزيارة المرضى بالمستشفيات والمتألمين من أسر الشهداء وغيرهم كنوع من التضامن والمساندة المعنوية لهؤلاء في يوم العيد، ولاقت دعوته التي طبقها بنفسه صدى واسع لدى قطاعات عديدة من أبناء الكنيسة.

والتقى تواضروس، الأحد، بأهالي شهداء حادث المرقسية الذي أسفر عن سقوط 17 شهيدًا بينهم 7 أقباط وإصابة 48 أخرين، أتبعها بزيارة مصابي التفجير بمستشفيات الإسكندرية، ومن بينهم ضباط الشرطة فى إطار زيارته غير المعلنة للإسكندرية.

IMG0909 (1)

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟