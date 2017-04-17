ننشر رسالة البابا تواضروس لأمن الإسكندرية بعد تقديم العزاء في شهداء المرقسية

الإسكندرية – محمد عامر و محمد أحمد:

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية شكر لمديرية أمن الإسكندرية، بعد زيارة أجراها لمقر المديرية، أمس الأحد، لتقديم العزاء في شهداء الشرطة الذين راحوا ضحية التفجير الانتحاري الذي وقع على مدخل الكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي.

وسجل البابا كلمة في سجل زيارات المديرية جاء فيها: "أسعد كثيرًا بزيارة مديرية أمن الإسكندرية ومقابلة السادة المسئولين والقائمين على أعمالها المتنوعة، جئت شكرًا وتقديرًا لمجهودات للشرطة الوطنية في كل المجالات ، وللتعزية في استشهاد عدد من أحبائنا من رجال الشرطة في حادث الكنيسة المرقسية (٩ / ٤ / ٢٠١٧) وأيضًا للسؤال عن المصابين وزيارتهم".

واختتم كلمته قائلا: "نصلي أن يحفظ الله حياتكم ويبارك كل أعمالكم مع خالص محبتي وكل أمنياتي".

كان البابا تواضروس دعا الأقباط في كلمته يوم "الجمعة العظيمة" إلى تخصيص يوم لزيارة المرضى بالمستشفيات والمتألمين من أسر الشهداء وغيرهم كنوع من التضامن والمساندة المعنوية لهؤلاء في يوم العيد، ولاقت دعوته التي طبقها بنفسه صدى واسع لدى قطاعات عديدة من أبناء الكنيسة.

والتقى تواضروس، الأحد، بأهالي شهداء حادث المرقسية الذي أسفر عن سقوط 17 شهيدًا بينهم 7 أقباط وإصابة 48 أخرين، أتبعها بزيارة مصابي التفجير بمستشفيات الإسكندرية، ومن بينهم ضباط الشرطة فى إطار زيارته غير المعلنة للإسكندرية.