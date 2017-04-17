الإسماعيلاوية يتحدون الإرهاب بالرقص احتفالا بشم النسيم

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احتفل الآلاف من أهالي الإسماعيلية بأعياد الربيع وذلك بإقامة حفل كبير شارك فيه أهالي منطقة المحطة الجديدة ابتهاجا بالعيد في تقليد سنوي لأهالي المنطقة التي تتميز بالاحتفال بأعياد الربيع بالغناء والسهر حتى صباح اليوم الاثنين.

وشهد الاحتفال تواجدا أمنيا مكثفا بحضور اللواء عصام مساعد مدير الأمن والمقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم شرطة أول ومعاونه الرائد محمد أسامة وعدد من القيادات الأمنية.

يذكر أن منطقة المحطة الجديدة من أقدم المناطق بالمحافظة ومشهور عنها إقامة الحفلات السنوية في أعياد الربيع بحضور عدد من المطربين المشهورين.