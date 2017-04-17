«تموين القليوبية»: مد فترة تشغيل المخابز البلدية لـ5 مساء

التحرير

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قال أحمد السيد وكيل وزارة تموين بالقليوبية، إن المديرية رفعت حالة الاستعداد القصوى لاستقبال آلاف الزائرين لحدائق القناطر الخيرية فى عيد شم النسيم.

وأضاف السيد في تصريحات لـ"التحرير" اليوم الاثنين: «اتخذنا حزمة من الإجراءات للتيسير على زوار المدينة فى عيد الربيع من بينها تشغيل كافة المخابز البلدية بكامل طاقتها ومد فترات العمل بها حتى الخامسة مساء لتوفير الخبز للمواطنين، إضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الأسماك المملحة والمدخنة والمطاعم الخاصة بالمأكولات والمشروبات التى تقدم للزائرين داخل الحدائق والمنتزهات إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق قبل وفي أثناء الاحتفال بعيد شم النسيم لمنع استغلال زوار القناطر من المحافظات الأخرى.

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وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات بتموين مركز القناطر ومجلس المدينة لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من شأنها أن تعكر صفو المستمتعين بحدائق القناطر الخيرية.