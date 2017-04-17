فيديو.. وزير التموين: أسعار السلع الأساسية لن ترتفع في شهر رمضان

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قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع في شهر رمضان، كما سيتم زيادة المعروض من السلع، مضيفا أن زيادة دعم مخصصات السلع التموينية في شهر رمضان، لابد من دراستها وعرضها على وزير المالية قبل التنفيذ.

وأوضح وزير التموين في مداخلة هاتفية أمس الأحد ببرنامج «هنا العاصمة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «سي بي سي»، أن سعر اللحوم الحية المستوردة بين 75 إلى 80 جنيها، وليس أكثر، كما تمت زيادة استيراد اللحوم إلى 20 ألف طن، وبالنسبة إلى سعر الأرز المصري في الجمعيات الاستهلاكية فهو 6 جنيهات ونصف.

وكشف المصيلحي أنه سيتم ضخ 18 طنًا من الأسماك بالتعاون مع وزارة الزراعة، وبالنسبة إلى أسعار اللحوم المجمدة فهي ما بين 55 و60 جنيهًا.

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وتابع أن التضخم يُقاس الآن بالمقارنة بالسنة الماضية، على الرغم من أن سعر الصرف كان أقل في السنة الماضية، مشددًا على أن التضخم أكثر عنصر يؤثر على دخل أي مواطن سواء غني أو فقير.

ورأى وزير التموين أن المشكلة الأساسية هي مشكلة دخول وإنتاج وليس مشكلة أسعار فقط، وأنه يجب إعادة النظر في العملية الإنتاجية.