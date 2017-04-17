فيديو.. زوجة «مفجر كنسية طنطا» تنسحب من لقائها مع أحمد موسى

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انسحبت زوجة الإرهابي ممدوح البغدادي من حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، رافضة الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات بشأن بزوجها "المتهم بضلوعه في تفجير كنيسة مارجرجس في طنطا".

وعلق والد زوجة المتهم خلال لقائه أمس الأحد بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "مكنش بيسلم على حد ولا يرضى بنتي تحضر أي أفراح عندنا، ومنعرفش حاجه عنه من 4 شهور".

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ووجه موسى، حديثه للزوجة: "جوزك اسمه إيه؟"، فردت: "انتوا عارفين اسمه يعني أكيد، وأنا معرفش عنه حاجة من 4 شهور مكلمنيش".

