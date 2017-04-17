مورينيو يرفض إراحة الشياطين قبل مباراة أندرلخت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه لم يقم بإراحة بعض اللاعبين بعد مباراة أمس الأحد أمام تشيلسي، بسبب مباراة يوم الخميس المقبل أمام أندرلخت البلجيكي في الدوري الأوروبي، مؤكدًا أنه وضع الفريق الذي كان يراه الأفضل للعب.

وأضاف مورينيو، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عقب الفوز 2-0، "لم نعطِ راحة للاعبين قبل مباراة يوم الخميس، لقد اخترنا من نظن أنه الأفضل لهذه المباراة".

وتابع، "في الكأس لعبنا بنفس التكتيك أمام تشيلسي، لقد كنا مسيطرين على المباراة عندما كنا 11 لاعبًا، لكن بعدما أصبحنا 10 لاعبين، أعطى ذلك الفرصة لتشيلسي للهيمنة على المباراة".

شاهد أيضا

واستكمل المدرب البرتغالي، "كنا نعلم أن اللعب بهذه الطريقة اليوم سيكون صعبًا بالنسبة لهم".

واختتم، "ماركوس راشفورد، لعب بشكل خيالي اليوم، ولعب أيضًا مباراة مميزة في ستامفورد بريدج في الكأس، لقد أتيحت له نفس الفرصة للتسجيل لأنه أسرع من مدافعيهم، لقد سجل اليوم وأعطى الفريق الثقة والمزيد من الاستقرار".