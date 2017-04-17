4 مكاسب للأهلي في رحلة أسوان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره أسوان، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على أستاد أسوان، في إطار مباريات الأسبوع الـ22 المؤجل من الدوري المصري.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي مكاسب حققها الاهلي من اللقاء.

- ميدو جابر يسجل

تمكن ميدو جابر لاعب الأهلي، من إحراز أول أهدافه هذا الموسم بقميص الشياطين الحمر، بعدما أحرز أول أهداف الأهلي أمام أسوان.

- كوليبالي يواصل تألقه

واصل الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم النادي الأهلي، تألقه وأحرز الهدف الثاني للأهلي في المباراة، والرابع له مع الفريق هذا الموسم.

شاهد أيضا

واستطاع كوليبالي أن يسجل أمام كل من (الداخلية هدفين- بتروجيت-أسوان).

- شباكه نظيفة.

خرج شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، بشباكه نظيفة من المباراة، ليحافظ على شباكه خالية من الأهداف للمباراة الـ8على التوالي.

وكان آخر هدف تلقاه كان أمام فريق المصري في ديسمبر الماضي، وفاز الأهلي بنتيجة 3-1. يذكر أن الأهلي لم تستقبل شباكه سوى 4 أهداف خلال 24 مباراة.

- الفوز الـ20 والهدف الـ42.

استطاع الأهلي أن يرفع رصيده في الفوز بالمباريات هذا الموسم إلى 20 فوزًا، خلال 24 مباراة خاضها بالدوري، منذ بداية البطولة، كما نجح في رفع رصيده التهديفي إلى 42 هدفًا، ليأتي في المركز الثاني، خلفًا لفريق مصر المقاصة الذي تمكن من إحراز 47 هدفًا كأكثر فرق الدوري تسجيلًا للأهداف.