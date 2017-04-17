فيديو| عبد الحفيظ يرد على مرتضى: «الحمد لله إن الكورة مش باللسان»

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه يحترم نادي الزمالك، ولا يزج باسمه في أي تصريحات إعلامية، معلقًا «مين اللي يقدر يتكلم على نادي بحجم وقيمة الزمالك».

وعلق «عبد الحفيظ» خلال تصريحاته لـon sports، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأن هناك تحرش رياضي يمارسه مسؤلو النادي الأحمر تجاه القلعة البيضاء، قائلًا «الإنجليز عندما اخترعوا الكرة، جعلوها تُلعب بالقدم وليس بالألسنة، الحمد لله إنهم ما عملوهاش بتتلعب باللسان كان فيه ناس كتير جدًا فرقت عننا، كل الناس عارفة تاريخنا».

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واستكمل، أن الأهلي يحترم جميع الأندية، ومسؤولوا لن يُستدرجوا لمستوى ينتقص من رصيدهم ورصيد ناديهم من احترام خصومه، «مش معنى إني كسبت أو خسرت أهين المنافس».