أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بعد توقفها بسبب مشاجرة.. عودة حركة القطارات ببني سويف -
10 تصريحات × 24 ساعة -
أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق» -
فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| عبد الحفيظ يرد على مرتضى: «الحمد لله إن الكورة مش باللسان»

Google+ Print
فيديو| عبد الحفيظ يرد على مرتضى: «الحمد لله إن الكورة مش باللسان» فيديو| عبد الحفيظ يرد على مرتضى: «الحمد لله إن الكورة مش باللسان»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه يحترم نادي الزمالك، ولا يزج باسمه في أي تصريحات إعلامية، معلقًا «مين اللي يقدر يتكلم على نادي بحجم وقيمة الزمالك». 

وعلق «عبد الحفيظ» خلال تصريحاته لـon sports، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بأن هناك رياضي يمارسه مسؤلو النادي الأحمر تجاه القلعة البيضاء، قائلًا «الإنجليز عندما اخترعوا الكرة، جعلوها تُلعب بالقدم وليس بالألسنة، الحمد لله إنهم ما عملوهاش بتتلعب باللسان كان فيه ناس كتير جدًا فرقت عننا، كل الناس عارفة تاريخنا».

شاهد أيضا

واستكمل، أن الأهلي يحترم جميع الأندية، ومسؤولوا لن يُستدرجوا لمستوى ينتقص من رصيدهم ورصيد ناديهم من احترام خصومه، «مش معنى إني كسبت أو خسرت أهين المنافس».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»

فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»

فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»

فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي»

فيديو| إبراهيم حسن لاتحاد الكرة: «كلام مرتضى منصور هو اللي بيمشي»