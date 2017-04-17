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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:22 صباحاً
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري»
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:12 صباحاً
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:12 صباحاً
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي»
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:12 صباحاً
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا»
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:12 صباحاً
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:11 صباحاً
بعد توقفها بسبب مشاجرة.. عودة حركة القطارات ببني سويف
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:07 صباحاً
10 تصريحات × 24 ساعة
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:07 صباحاً
أيمن يونس: «اتحاد الكرة ضعيف.. مرتضى منصور عنده حق»
-
الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:05 صباحاً
فيديو| المقاصة: «مفرحناش بقرار الجبلاية.. لسنا طرف في أزمة الزمالك»
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الثلاثاء 18 أبريل 2017 12:05 صباحاً
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مساء dmc - عميد كلية أصول الدين: "ابن تيمية وابن القيم" ليسا من مناهج الأزهر
DMC
DMC
الاثنين 17 أبريل 2017 12:45 صباحاً
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