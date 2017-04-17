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خالد يوسف: انتقاد المناهج لا يمثل انتقاصا من مؤسسة الأزهر

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خالد يوسف: انتقاد المناهج لا يمثل انتقاصا من مؤسسة الأزهر خالد يوسف: انتقاد المناهج لا يمثل انتقاصا من مؤسسة الأزهر

مصراوي Masrawy

النائب خالد يوسف

كتبت – سحر عزام :

قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، الأحد، إن انتقاد مناهج الأزهر والخطاب الديني لا يمثل انتقاصا من مؤسسة الأزهر، مشيرًا إلى ضرورة أن يجيب الأزهر على عدد من التساؤلات التي تدور في أذهان الناس.

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء اليوم الأحد، أن الأزهر عليه أن يقوم بالرد على فتاوى زواج القاصرات وحدّ الردة، لافتًا إلى أن آراء فقهية متشددة تدرس لطلاب إعدادي وثانوي أزهر تُربي وعي لدى الأجيال الشابة بأن الإسلام دين متشدد.

وأكد عضو مجلس النواب أن الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة ويجب الحفاظ عليها، منوها إلى تصديه لكل من يحاول النيل من مقام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

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