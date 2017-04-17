نقيب الصيادلة: 1326 صنفًا دوائياً ناقصًا في السوق وأبلغنا الحكومة

كتبت– سحر عزام:

قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن 1326 صنفًا دوائياً ناقصًا في السوق من بينها أدوية حيوية وذلك من واقع رصد حقيقي للصيدليات في جميع المحافظات.

وأضاف عبيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الأحد، أن نقابة الصيادلة هي المعنية بدراسة وتحديد النواقص في جميع محافظة الجمهورية من خلال النقابات الفرعية التي ترصد النواقص في المحافظة وتجميع العدد بعد ذلك في اللجنة العامة للصيدليات.

وأشار نقيب الصيادلة، إلى مخاطبة النقابة لوزارة الصحة ومجلس الوزراء بالنواقص الفعلية للدواء في السوق، لافتًا إلى أن كل الأمراض بها عجز ونقص في الأدوية.