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صورة وخبر: استفتاء في تركيا وأردوغان يستعد لإلقاء خطاب الانتصار

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صورة وخبر: استفتاء في تركيا وأردوغان يستعد لإلقاء خطاب الانتصار صورة وخبر: استفتاء في تركيا وأردوغان يستعد لإلقاء خطاب الانتصار

مصراوي Masrawy

أردوغان في إسطنبول بعد الاستفتاء (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
صوت الأتراك، الأحد، على تعديلات دستورية توسع صلاحيات الرئيس وتحول تركيا من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي يمتلك فيه الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة.

وانتهى الاستفتاء بتأييد 51.3 % للتعديلات بينما رفضها 48.3 %.

ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء وصوله إلى مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول لإعلان نجاح الاستفتاء الذي ادعى أنه لحظة تاريخية.

وقال أردوغان في كلمته: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل الدستور بواسطة الشعب، مشيرًا إلى أن استفتاء تركيا الحالي هو رقم 8، وأضاف أردوغان: "الشعب التركي اتخذ قرارًا تاريخيًا".

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