أردوغان قد يدعو لاستفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام

(أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه قد يدعو الى إجراء استفتاء حول اعادة العمل بعقوبة الاعدام، وذلك بعد اعلان فوزه في استفتاء على توسيع سلطاته، الأحد.

وردا على حشد في اسطنبول كان يهتف "إعدام"، قال اردوغان انه "سيبحث الان هذا الامر مع رئيس الوزراء بن علي يلديريم، موضحا انه اذا وافقت المعارضة على اعادة العمل بهذه العقوبة سيتم الموافقة عليها، واذا لم توافق فسنجري عندها استفتاء جديدا.