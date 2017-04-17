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مساء dmc - أستاذ بجامعة القاهرة: ابن القيم حرم تهنئة المسلم للمسيحي في أعياده .. والمسيحين مستهدفين
-
الاثنين 17 أبريل 2017 12:38 صباحاً
مساء dmc - شيخ الأزهر: نخشى تجديد الخطاب الديني لهذه الأسباب
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الاثنين 17 أبريل 2017 12:31 صباحاً
مساء dmc - ستة عشر مناسبة تحدث فيها الرئيس السيسي عن تجديد الخطاب الديني
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الاثنين 17 أبريل 2017 12:31 صباحاً
مساء dmc - د/ سعاد صالح: يجوز للمسلم اغتصاب غير المسلمات وإذلالهن وتعليق د/ عبد الله النجار
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الاثنين 17 أبريل 2017 12:24 صباحاً
مساء dmc - أستاذ بجامعة القاهرة: مشكلة الأزهر في عنفه الشديد مع أصحاب الفكر
-
الاثنين 17 أبريل 2017 12:24 صباحاً
فيديو| أديب عن رقص الأتراك أمام اللجان: «حلال ليهم وحرام لينا»
-
الاثنين 17 أبريل 2017 12:19 صباحاً
فيديو| شقيق منفذ تفجير كنيسة طنطا يتبرأ منه: «خاين للوطن»
-
الاثنين 17 أبريل 2017 12:19 صباحاً
مساء dmc - د/ محمد الشحات: الأزهر له 1070 سنة .. لماذا اليوم القنابل والإتهامات توجه له ؟
-
الاثنين 17 أبريل 2017 12:17 صباحاً
10 تصريحات × 24 ساعة
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الاثنين 17 أبريل 2017 12:14 صباحاً
مصدر: استجواب 5 متهمين بهتك عرض 3 فتيات بالجيزة
-
الاثنين 17 أبريل 2017 12:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
مساء dmc - أستاذ بجامعة القاهرة: مشكلة الأزهر في عنفه الشديد مع أصحاب الفكر
DMC
DMC
الاثنين 17 أبريل 2017 12:24 صباحاً
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الاثنين 17 أبريل 2017 12:45 صباحاً
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الاثنين 17 أبريل 2017 12:38 صباحاً
مساء dmc - شيخ الأزهر: نخشى تجديد الخطاب الديني لهذه الأسباب
DMC
الاثنين 17 أبريل 2017 12:31 صباحاً
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