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فيديو| أديب عن رقص الأتراك أمام اللجان: «حلال ليهم وحرام لينا»

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فيديو| أديب عن رقص الأتراك أمام اللجان: «حلال ليهم وحرام لينا» فيديو| أديب عن رقص الأتراك أمام اللجان: «حلال ليهم وحرام لينا»

التحرير

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علق الإعلامى عمرو أديب، على مقطع يظهر فيه نساء جماعة الإخوان بتركيا وهم يرقصون على أنغام الموسيقى أمام اللجان عقب إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور، قائلًا: "حلال ليهم وحرام علينا إحنا".

أضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون"، اليوم الأحد: "كده مش وحش القرضاوي مش متضايق ولا الجزيرة متضايقة، دول مولعين كهارب وبيحتفلوا، يلا يا بت يا إيفت ارقصي".

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وتابع: "فاكرين لما كان الأتراك بيتريقوا علينا لما كنا بنرقص على أغنية بشرة خير أمام اللجان الانتخابية، دي بقا بشرة خير التركي وهارين نفسهم رقص من الصبح".

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التحرير

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