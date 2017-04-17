فيديو| شقيق منفذ تفجير كنيسة طنطا يتبرأ منه: «خاين للوطن»

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وجه أحمد، شقيق الإرهابي ممدوح بغدادي، مفجر كنيسة مارجرجس بطنطا، رسالة إلى أسر شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا قائلًا: "بعزيهم وبعزي أهلي وبعزي الكل في الحادث الأليم، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب في اللي أخويا وصله".

أضاف أحمد، خلال لقائه، اليوم الأحد، بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "الأمن الوطني أخذ مني عينة DNA لمطابقة العينة مع مفجر كنيسة مارجرجس بطنطا، ليعلنوا بعدها أن شقيقي هو منفذ العملية"، مؤكدا أنه يتبرأ من شقيقه لأنه خاين للوطن.

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وتابع: "أخويا إرهابي خائن للوطن والأسرة وعار علينا، بس أنا عارف أنه معملش حاجة من نفسه، فيه حد أقنعه، وربنا يجازي السبب، مكسوف من أخويا، ومش عارف أقابل الناس إزاي".