10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد- علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء أنهى قرنيين من النقاش حول نظام الحكم في تركيا، وقال زعيم الحزب الجمهوري المعارض إن المعارضة إن الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة، وتحدث الرئيس السوداني عمر البشير عن إقرار السلام في كل بقاع السودان، وذكر اللواء أحمد العسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن أن مصر عرضت إرسال 40 ألف جندي بري للمشاركة في قوات التحالف.

1- أردوغان: نجاح الاستفتاء أنهى قرنيين من النقاش حول نظام الحكم في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول الأحد (أ ف ب)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشعب التركي أثبت لمرة أخرى إرادته الحرة بأنه صوت بـ"نعم" أو أن أبدى رأيه بحرية حول التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن 25 مليون تركي صوتوا لصالح التعديلات.

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2- رئيس الوزراء التركي: تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها

رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم في إسطنبول الأحد (أ ف ب)

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، في خطابًا وجهه للشعب التركي، مساء اليوم الأحد، إن تركيا تفتح صفحة جديدة في تاريخها الديمقراطي، وذلك عقب التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتحويل نظام الحكم إلى نظام حكم رئاسي تنفيذي، وفقًا لقناة "فوكس نيوز".

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3- زعيم الحزب الجمهوري المعارض في تركيا: الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة

زعيم الحزب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كيليتشدار أوغلو - أرشيفية

أعلن زعيم الحزب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، عدم قبول قرار اللجنة العليا للاستفتاء الذي يقضي باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي للجنة، مضيفًا: "الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة، ومن روجوا للتصويت بنعم تجاوزا القانون، مشيرًا إلى أنه سيطعن على النتيجة النهائية.

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4- العسيري: مصر عرضت 40 ألف مقاتل بري لحرب اليمن

اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن - أرشيفية

قال اللواء أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، إن مصر عرضت 40 ألف مقاتل بري لحرب اليمن، وذلك في مقابلة مع برنامج "مع تركي الدخيل" المذاع على قناة العربية.

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5- الرئيس القبرصي: مفاوضات السلام بلغت مرحلة "دقيقة"

الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس - أرشيفية

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس أن قبرص تمر بمرحلة دقيقة في عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة والرامية إلى توحيد الجزيرة، مع إقراره بأنه لا تزال هناك اختلافات مع القبارصة الأتراك.

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6- البشير: لن أترك بقعة من السودان دون أن يحل بها السلام

الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم في 9 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إنه لن يترك أي بقعة من السودان خارج سيطرة الدولة، ودون أن يحل بها الأمن والسلام والاستقرار، داعيًا ما تبقى من الحركات المسلحة للحاق بركب الوفاق.

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7- رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: العاهل السعودي ربما يزور موسكو نهاية العام

رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو - أرشيفية

أعلنت رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد يزور روسيا بحلول نهاية العام الجاري.

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8- نائب رئيس الوزراء التركي: نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية أقل من المتوقع

نائب رئيس الوزراء التركي، فيسي كيناك - أرشيفية

قال نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي كيناك، إن نتائج الاستفتاء التركي "كافية" لتحقيق انتصار لحملة "نعم"، مؤكدًا أن النتيجة "ستكون مهمة جدًا للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

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9- وزير الخارجية البريطاني: الأسد هو "الإرهابي الأكبر"

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في اليونان في 6 أبريل 2017 (أ ف ب)

وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، رئيس النظام السوري بشار الأسد بـ"الإرهابي الأكبر" داعيا روسيا إلى الاعتراف بأنه "سام" بالمعنيين الحرفي والمجازي للكلمة.

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10- روحاني: إيران لن تطلب الإذن من أحد لتعزيز قدراتها العسكرية

الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران في 14 أبريل 2014 (أ ف ب)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لن تطلب الإذن من أحد لتعزيز قدرات بلاده العسكرية، مضيفًا: "تعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية يأتي فقط بغرض الدفاع عن بلادنا التي لن تطلب الإذن من أحد من أجل الإقدام على تلك الخطوة".

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