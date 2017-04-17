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مصدر: استجواب 5 متهمين بهتك عرض 3 فتيات بالجيزة

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مصدر: استجواب 5 متهمين بهتك عرض 3 فتيات بالجيزة مصدر: استجواب 5 متهمين بهتك عرض 3 فتيات بالجيزة

مصراوي Masrawy

مديرية أمن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، إن فريق بحث يلاحق باقي المتهمين بالتعدي الجنسي على 3 قاصرات بأرض فضاء بشارع العريش.

وكشفت تحقيقات نيابة الطفل بالجيزة، عن تعرض 3 فتيات قاصرات من أطفال الشوارع لهتك العرض والاغتصاب على يد قرابة 30 سائق "توك توك" وبلطجي بالطالبية.

وكشفت التحقيقات، أنه تم الكشف عن جريمة هتك عرض واغتصاب الفتيات، عندما ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض علي 3 فتيات بتهمة التسول، وبعرضهن على النيابة، قالت الفتيات اللاتي تقترب أعمارهن من 17 عاما، إن كل منهن تركت منزلها عقب انفصال والديها.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه يتم حاليا استجواب 5 متهمين تم ضبطهم، للتوصل إلى معلومات حول مكان اختباء باقي المتهمين.

يُشار إلى أن إحدى الفتيات حملت سفاحا، وأنجبت طفلا، حيث قررت الفتاة أمام النيابة، أنها تزوجت من والد الطفل عرفيا، وعندما أنجبت طفلا، رفض الاعتراف به، فاضطرت لتركه أمام أحد دور الأيتام؛ لعدم تمكنها ووالده من الإنفاق عليه.

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