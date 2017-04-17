فيديو| مرتضى: «مش هنبقى زي النعاج قدام الجمهور»

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رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اتهامه بإثارة الرأى العام، مشيرًا إلى أن هناك مسئولين كبار يتواصلون معه عند كل أزمة، «بيفضلوا يقولولي مصر ماشى أنا بحب مصر واتحبست عشانها 7 مرات، بس مصر مش أمي لوحدي وأمهم برضه، ومش هرجع في كلامي كل مرة».

وأضاف «مرتضى» خلال تصريحاته لبرنامج «90 دقيقة» الذى يعرض على قناة المحور، «قرفنا زهقنا وطهقنا من الظلم اللي بيواجه الزمالك من 60 سنة، لو مش هنحافظ على حق النادي أشرفلنا إننا نمشي، مش هنبقى زى النعاج قدام الجمهور».

وشدد رئيس القلعة البيضاء، أنه لن يعترف بأى قرار يُتخذ اتحاد الكرة ضد ناديه، معلقًا هرميه في أقرب صفيحة زبالة، ده اتحاد محلول وغير شرعي».