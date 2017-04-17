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سيلتا فيجو يعمق جراح غرناطة.. وفالنسيا يتعادل مع إشبيلية في الليجا

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سيلتا فيجو يعمق جراح غرناطة.. وفالنسيا يتعادل مع إشبيلية في الليجا سيلتا فيجو يعمق جراح غرناطة.. وفالنسيا يتعادل مع إشبيلية في الليجا

التحرير

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خسر فريق غرناطة من نظيره سيلتا فيجو، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ32، على ملعب  نويفو لوس كارمينيس. 

سجل ثلاثية سيلتا كل من خوزابيد سانشيز رويز، مارسيلو دياز، كلوديو بوفي، في الدقائق الـ76،73،23.

ورفع سيلتا فيجو رصيده للنقطة 44 محتلاً المركز العاشر، بينما توقف رصيد غرناطة عند النقطة 20 في المركز التاسع عشر بجدول الليجا. 

وفي نفس الجولة، انتهت مباراة فالنسيا وإشبيلية، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب ميستايا. 

شهد اللقاء ظهو 5 بطاقات صفراء، 3 من نصيب فالنسيا (انطوان لاتوري، إينزو بيريز، كارلوس سولر)، و 2 من نصيب إشبيلية (ستيفان يوفيتيتش، كارلوس سولر). 

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وبهذا التعادل ارتفع رصيد فالنسيا عند النقطة 40 في المركز الحادي عشر بجدول المسابقة، كما ارتفع أيضا رصيد إشبيلية عند النقطة 62 في المركز الرابعد بجدول الليجا. 

فيما انتهي لقاء ريال بيتيس وإيبار، بهدفين دون رد لبيتيس، في المباراة التي أقيمت على ملعب بينتو فيامارين. 

سجل هدفي بيتيس كل من جوناس مارثين، وداني سيباسوس، في الدقائق الـ89،2 من عمر المباراة. 

وارتفع رصيد بيتيس للنقطة 34 في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد إيبار عند النقطة 50 محتلًا المركز الثامن بجدول الليجا. 

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التحرير

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