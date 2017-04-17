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وزير الأوقاف يجدد التأكيد بعدم استغلال المنابر لأغراض سياسية

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وزير الأوقاف يجدد التأكيد بعدم استغلال المنابر لأغراض سياسية وزير الأوقاف يجدد التأكيد بعدم استغلال المنابر لأغراض سياسية

مصراوي Masrawy

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

القاهرة- (أ ش أ):

جدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، موقف الوزارة بحظر استغلال منابر المساجد لأي أغراض سياسية أو دعائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك.
وطالب وزير الأوقاف -في تصريح اليوم، مديري المديريات والمفتشين بمتابعة ذلك بدقة ومخاطبة الوزارة بأي إمام يقصر في مهامه ، وكذلك تكثيف القوافل الدعوية والتوسع في مكتبات المساجد وحظر أي كتب تحمل أفكارا متطرفة.

وأشار إلى أنه سيتم تعيين خطباء جدد لسد العجز في المساجد ، معلنا حظر إقامة صلاة الجمعة بالزوايا وقصرها على المساجد الكبرى.

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