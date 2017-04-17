وزير الأوقاف يجدد التأكيد بعدم استغلال المنابر لأغراض سياسية

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
جدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، موقف الوزارة بحظر استغلال منابر المساجد لأي أغراض سياسية أو دعائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك.
القاهرة- (أ ش أ):
جدد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، موقف الوزارة بحظر استغلال منابر المساجد لأي أغراض سياسية أو دعائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لذلك.
وطالب وزير الأوقاف -في تصريح اليوم، مديري المديريات والمفتشين بمتابعة ذلك بدقة ومخاطبة الوزارة بأي إمام يقصر في مهامه ، وكذلك تكثيف القوافل الدعوية والتوسع في مكتبات المساجد وحظر أي كتب تحمل أفكارا متطرفة.
وأشار إلى أنه سيتم تعيين خطباء جدد لسد العجز في المساجد ، معلنا حظر إقامة صلاة الجمعة بالزوايا وقصرها على المساجد الكبرى.
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