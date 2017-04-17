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وزير التموين: توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان دون زيادة في الأسعار

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وزير التموين: توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان دون زيادة في الأسعار وزير التموين: توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان دون زيادة في الأسعار

مصراوي Masrawy

الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلي

كتبت – سحر عزام:

وعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان القادم دون زيادة في الأسعار، فضلًا عن رفع معدل توريد اللحوم إلى 20 ألف طن اعتبارا من أول مايو المقبل.

وقال المصيلحي في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، مساء الأحد، إن ارتفاع سعر الأسماك خلال الفترة الأخيرة يعود لتصديره للخارج، لافتًا إلى أن إنتاج مزارع قناة السويس من الأسماك لن يبدأ إلا في أواخر شهر أغسطس المقبل.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى مضاعفة الوزارة كميات اللحوم بسعر يتراوح ما بين55 و60 جنيه للحوم المجمدة و75 و80 جنيه للحوم الحية المستوردة من السودان، مؤكدا توافر الأرز المصري لدى بقال التموين.

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مصراوي Masrawy

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