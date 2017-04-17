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22 أبريل.. احتفالية بذكرى رحيل الأبنودي وتكريمه بمسابقة "إبداع"

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22 أبريل.. احتفالية بذكرى رحيل الأبنودي وتكريمه بمسابقة "إبداع" 22 أبريل.. احتفالية بذكرى رحيل الأبنودي وتكريمه بمسابقة "إبداع"

مصراوي Masrawy

الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي

كتبت- نسمة فرج:

تكرم وزارة الشباب والرياضة، اسم الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، في دورة مسابقة إبداع الخامسة بإطلاق جائزة تحمل اسمه، ويسلم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة درع جائزة الشعر لزوجته نهال كمال في حفل الختام 22 أبريل الخامسة مساء على مسرح جامعة القاهرة.

ومن جانب آخر يقيم صندوق التنمية الثقافية برئاسة أحمد عواض، احتفالية بذكرى الخال في نفس اليوم بقصر الأمير طاز الساعة 8 مساء.

وتتضمن الاحتفالية أشهر أغنيات الأبنودي وأشهر قصائده الشعرية وتتحدث الإعلامية نهال كمال عن حياتها مع الأبنودي، ويدير الندوة شاعر العامية محمد بهجت.

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