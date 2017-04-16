بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الممشى السياحي بالغردقة

البحر الأحمر - أحمد عوض:

تفقد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، الممشى السياحي بمدينة الغردقة؛ للاطمئنان على الحالة الأمنية.

استمع المحافظ لآراء بعض المواطنين ومطالبهم، حيث أشادوا بالجهود المبذولة، وحرصوا على التقاط صور تذكارية معه.

كما التقى المحافظ بعدد من العاملين على نظافة الممشى، وهنأهم بأعياد الربيع، ووجه رجال الشرطة باليقظة.