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بالصور.. كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (1)كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (1)

كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (1)كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (1)

كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (2)كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (2)

كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (2)كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (2)

كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (3)كنيسة ماريوحنا بالقليوبية تقيم عزاء لضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية (3)

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أقامت كنيسة ماريوحنا الحبيب بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، مساء الأحد، سرادق عزاء لتأبين ضحايا تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

كان في استقبال المعزين القمص مكاريوس فرج، راعي الكنيسة، والقس أمونيوس أرماني، ومراد غالي، وكيل أسقف شبرا الخيمة.

تقدم العزاء الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، وثريا الشيخ عضو مجلس النواب، وحسن أبو السعود عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وحنان رزق رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل، وعدد من ممثلي القوي السياسية ورجال الدين الإسلامى والقيادات الأمنية وأهالي المنطقة.

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