حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهد العالم العديد من الأحداث الهامة، اليوم الأحد، والتي كان أبرزها استفتاء تركيا وفشل إطلاق صاروخ فى كوريا الشمالية، إضافة إلى اشتباكات فى أفغانستان.

1- فشل تجربة كورية شمالية لإطلاق صاروخ

الجيش الكوري الشمالي خلال عرض عسكري فى بيونج يانج يوم 15 أبريل 2017 (أ ف ب)

ذكرت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية حاولت إطلاق صاروخ لكن المحاولة باءت بالفشل.

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2- قتلى ومفقودون جراء سيول فى إيران

فيضانات وأمطار غزيرة فى شمال إيران - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن بهنام سعيدي، المتحدث باسم إدارة الأزمة في إيران، مقتل 42 شخصا وفقدان 6 في السيول التي اجتاحت محافظات في غربي وشمال غربي إيران.

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3- قتلى فى اشتباكات بجنوب أفغانستان

مركبة عسكرية أمريكية فى أفغانستان اليوم الأحد (أ ف ب)

قتل ثلاثة مدنيون وستة مسلحون من طالبان في اشتباك بمنطقة أندار بإقليم غزني جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكره مسؤول أفغاني.

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4- اكتشاف قنبلة يدوية في مطار كيندي

مدرج الطائرات فى مطار جون إف كينيدي الدولي بنيويورك - أرشيفية (أ ف ب)

أخلت أجهزة أمن مطار جون كندي الدولي في نيويورك أحد مباني المطار الإدارية بعد العثور على كيس بداخله قنبلة يدوية تبين فيما بعد أنها مجسم تدريبي للقنبلة الحقيقية، بحسب ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

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5- الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتركيا

مؤيدو الرئيس التركي يحتفلون فى اسطنبول اليوم الأحد (أ ف ب)

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في شرقي تركيا، وبعدها بساعة في غرب البلاد، حيث توجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على توسيع سلطات الرئيس بشكل كبير.

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