لجنة الانتخابات التركية تعلن فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

اسطنبول - (د ب أ)

أعلنت لجنة الانتخابات في تركيا، الأحد، فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حول تطبيق نظام رئاسي وفقًا لنتائج مؤقتة، بحسب ما أعلنه رئيس اللجنة سادي جوفن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحياته.

وقال بن علي يلديريم، رئيس الوزراء التركي، إن نتيجة الاستفتاء تاريخية وأنها صفحة جديدة في تاريخ تركيا وذلك قبل إعلان النتيجة بصورة رسمية.

في الوقت ذاته قالت أحزاب المعارضة إنها ستطعن في النتائج.

وشهدت تركيا، الأحد، استفتاء على تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس والتحول لنظام الحكم الرئاسي بدلًا من النظام البرلماني الحالي.