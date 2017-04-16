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العرب اليوم: مقتل جندي سعودي و اقتحامات واسعة للأقصى

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

وقعت، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة على الساحة العربية والتي كان أبرزها ارتفاع حصيلة قتلى تفجير حلب وانقطاع الكهرباء عن قطاع غزة، إضافة إلى مناوشات بين المستوطنين والفلسطينيين فى القدس.

1- قتلى أطفال فى تفجير حافلات الفوعة وكفريا

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تفجير انتحاري أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص فى حلب اليوم الأحد (أ ف ب)

قتل 68 طفلا في التفجير الانتحاري الذي استهدف حافلات غرب حلب كانت تقل الآلاف من سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في محافظة ادلب بعد اجلائهم، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

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2- مقتل جندي سعودي وإصابة 3 جنوب غرب

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جندي من الجيش السعودي فى مكة - أرشيفية (أ ف ب)

قتل جندي سعودي وأصيب 3 آخرين إثر انفجار لغم أرضي جنوب غرب البلاد.

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3- مستوطنون يهود ينفذون اقتحامات واسعة للأقصى

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متطرفون يهود وسط احتفالات الحجاج المسيحيين فى القدس يوم 14 إبريل 2017 (أ ف ب)

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على البوابات الرئيسة "الخارجية" للمسجد الأقصى المبارك المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاما من دخول المسجد، وسط اقتحامات واسعة ينفذها المستوطنون من باب المغاربة، تحت حراسة مشددة.

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4- سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو

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 آثار الدمار جراء انفجار سيارة مفخخة فى مقديشيو يوم 9 إبريل 2017 (أ ف ب)

ذكر شهود عيان أن عدة قذائف هاون سقطت بالقرب من مطار مقديشو الدولي في الصومال، طبقا لما ذكرته إذاعة "شبيلي" الصومالية.

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5- توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة

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توقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية فى قطاع غزة اليوم الأحد (أ ف ب)

أعلنت سلطة الطاقة في غزة عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل ما يهدد بتفاقم حاد لأزمة الكهرباء الحاصلة فيه منذ سنوات.

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مصراوي Masrawy

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