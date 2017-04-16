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زعيم الحزب الجمهوري المعارض في تركيا: الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة

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زعيم الحزب الجمهوري المعارض في تركيا: الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة زعيم الحزب الجمهوري المعارض في تركيا: الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة

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زعيم الحزب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو

كتب - علاء المطيري:

أعلن زعيم الحزب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، يعلن عدم قبول قرار اللجنة العليا للاستفتاء الذي يقضي باحتساب بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي للجنة، وأنه سيجري إحصاءها.

وتابع: "الاستفتاء تم في ظروف غير عادلة، ومن روجوا للتصويت بنعم تجاوزا القانون، مشيرًا إلى أن نصف الشعب التركي صوت بـ"لا"، مشيرًا إلى أنه سيطعن على النتيجة النهائية.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن نائب رئيس الحزب، جتين عثمان بوداق، قوله في تصريح صحفي بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، اليوم الأحد، "نحن على ثقة بأنه سيتم عمل ما يوجبه القانون في البلاد، لذلك ستتم إحالة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في آخر دقيقة إلى القضاء".

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