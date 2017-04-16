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فيديو| مرتضى منصور: سجن طرة ينتظر بعض أعضاء الجبلاية

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فيديو| مرتضى منصور: سجن طرة ينتظر بعض أعضاء الجبلاية فيديو| مرتضى منصور: سجن طرة ينتظر بعض أعضاء الجبلاية

التحرير

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 قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأبيض أكبر من الجميع، مطالبًا الجميع أن يكونوا على قدر المسئولية الوطنية كما يطالبونه هم بذلك، معلقًا «اتحاد الكرة ضرب كرسى في الكلوب، والأزمة ستغضب المدرب الأجنبي للزمالك وهيمشي ويعملنا فضيحة في العالم ويقول دوري أي كلام».

وتابع  «مرتضى» خلال تصريحاته لبرنامج «90 دقيقة»،على قناة  المحور، أن بعض المسئولين باتحاد الكرة سيدخلون سجن طرة، والسيدات بينهن سيدخلون سجن القناطر الخيرية «ستات».

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وكان الحكم الدولي محمد فاروق، قد ألغى إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.


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التحرير

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