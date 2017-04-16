فيديو| الديهي: نجاح أردوغان يحوله إلى شبه إله

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قال نشأت الديهي، الخبير في الشأن التركي، إن الإخوان في قطر وتركيا، الذين كانوا يهاجمون الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، بأنها مستبدة هم الآن من يدعون الأتراك للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية.

وأشار الديهي، إلى أن التعديلات الدستورية في تركيا ستحول "أردوغان" إلى شبه إله، مؤكدًا أن النتيجة بنعم أو لا ستدخل أردوغان إلى نفق مظلم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن النتيجة حتى الآن تدل على أن هناك انقسام كبير داخل المجتمع التركي، موضحا أن نجاح اردوغان سيجعله ينتقم من الأكراد والقوميين، وإعلان انتهاء الفترة "الأتاتوركية" وبدء "الخلافة الأردوغانية".

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وتابع: "كل القريبين من أردوغان انفضوا من حوله مثل عبد الله جول"، متوقعًا عدم استمرار اردوغان حاكمًا لتركيا أكثر من عام وسيكون مستقبل تركيا غامضًا، متسائلا: "هل سيصمت الناتو عما يجري في تركيا؟".



