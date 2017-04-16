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فيديو| الحسيني لمرتضى: «جبت الزمالك الأرض.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك»

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فيديو| الحسيني لمرتضى: «جبت الزمالك الأرض.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك» فيديو| الحسيني لمرتضى: «جبت الزمالك الأرض.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك»

التحرير

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علق الإعلامى يوسف الحسيني، على انسحاب الزمالك أمام المقاصة في المباراة التى كان مقررًا إقامتها على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرتضى منصور".

أضاف الحسيني، خلال برنامج "بتوقيت القاهرة"، المذاع على قناة "ON LIVE": "مرتضى منصور هيسيب التاريخ يقول إن الزمالك انسحب من مباراة، الانسحاب من المباراة في حد ذاته مصيبة، ولو أنا هتهزم 10 صفر من المقاصة ما انسحبش".

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وتابع: "مرتضى بنى النادي من الداخل من ملاعب ومطاعم والحدائق بشكل جيد، لإرضاء المشتركين بالنادي وليس مشجعي القلعة البيضاء، المحامى المشهور جاب فرقة الكرة الأرض، ومش بس كده، دا جاب فرقة اليد كمان ولأول مرة فى تاريخ لعبة كرة اليد فى إن الأهلى يهزمنا، وحاجة بقت مؤلمة ومؤسفة، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

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التحرير

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