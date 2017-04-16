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الأمين المساعد لـ«المحافظين»: مواقع التواصل أداة تجسس للدول المعادية

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الأمين المساعد لـ«المحافظين»: مواقع التواصل أداة تجسس للدول المعادية الأمين المساعد لـ«المحافظين»: مواقع التواصل أداة تجسس للدول المعادية

التحرير

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قال عاصم جنيدي، الأمين العام المساعد بحزب المحافظين، اليوم الأحد، إن "إسراع في إخراج قانون الجرائم الإلكترونية إلى النور لعرضه على مجلس النواب، سيردع كل من تسول له نفسه المساس بأرواح المصريين ومقدراتهم".

وأضاف "جنيدى" - في بيان - أن "هناك قوى دولية لا تريد الخير لنا وهدفها إسقاط ، وتستخدم الإنترنت كأداة لتحريك المشاعر واللعب بعقول الشعب، بهدف ضرب استقرارنا، فاستهداف الكنائس أكبر دليل على استخدام حروب الجيل الرابع ضد مصر، ووسائل التواصل الاجتماعي هي المحرك الأول في الوطن حاليًا لتداول الأخبار والشائعات".

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وتابع بالقول إن "الجماعات الإرهابية تستخدم وسائل تواصل مشفرة لتنفيذ عملياتها الإجرامية، ناهيك عن أنها أداة تجسس تمد الدول المعادية بمعلومات خطيرة عن تحركات الجيش والأجهزة الأمنية والعاملين بها، ما يعرض حياتهم لخطر داهم".

ويغلظ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية عقوبة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، في "العمليات الإرهابية أو التحريض ضد قوات الجيش والشرطة".

وينص مشروع القانون على "السجن المشدد لكل من استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً أو بريداً إلكترونياً على الإنترنت، بغرض إنشاء كيان إرهابى أو الترويج لأفكاره أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو تمويل الإرهاب، أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات عن تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو عن أي من العاملين بهذه الجهات أو الأعضاء بأي من سلطات الدولة بغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب".

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التحرير

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