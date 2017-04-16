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شوقي السيد: التسعيرة الجبرية مخالفة للدستور

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شوقي السيد: التسعيرة الجبرية مخالفة للدستور شوقي السيد: التسعيرة الجبرية مخالفة للدستور

التحرير

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قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، اليوم الأحد، إن هناك فرق بين التزام التجار بإعلان الأسعار، وإجبارهم على سعر محدد، موضحًا أن الرافضين لمقترح فرض تسعيرة جبرية يعترضون من الناحية الدستورية، حيث يرون أن توجه الدستور إلى الاقتصاد الحر، وليس الاقتصاد الموجه.

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وطالب السيد - في تصريحات لـ«التحرير» - بأن يكون الوصول لمرحلة التسعير الجبري متأخر نوعًا ما، لكونه يخالف مبادئ الدستور، خاصةً أن العام كله يتجه للاقتصاد الحر والأمر يحتاج إلى التروي، على حد قوله.

وكان النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، قد قال إنه تقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بمشروع قانون للتسعيرة الجبرية وتحديد الأرباح، كمحاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

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التحرير

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