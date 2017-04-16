بعد إقرار الطوارئ.. الأوقاف: «سنراقب الاعتكاف بالمساجد»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيتم مراقبة الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان المقبل، مضيفًا: "هنسيطر على المساجد لمنع استغلالها، واستبعاد أي عنصر متطرف".

وأكد طايع، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "ستوديو الأخبار"، المذاع على قناة "TEN"، أن كل من يثبت أن لديه توجهًا أو فكرًا مخالفًا لوسطية الإسلام وفكر الأزهر الشريف سيتم منعه من الصعود إلى المنابر.

شاهد أيضا

وتابع: "وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، شدد على إحكام السيطرة على المساجد وسيكون هناك تفتيش ومراقبة لكل من يعتلي المنبر والمجتمع سيلفظ أي فكرة متطرفة ويمكن للجمهور مراقبة أي شذوذ للأئمة في الخروج عن الخطاب الديني".