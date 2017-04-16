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فيديو| أبو العينين: الإخوان تحاول اغتيالي ماديا ومعنويا

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فيديو| أبو العينين: الإخوان تحاول اغتيالي ماديا ومعنويا فيديو| أبو العينين: الإخوان تحاول اغتيالي ماديا ومعنويا

التحرير

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قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن جماعة الإخوان تحاول اغتياله معنويًا وماديًا.

أضاف أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "عقب ثورة يناير 2011 أنهالت بلاغات كاذبة ضدي، كان الهدف منها الابتزاز المالي والمعنوي والتشهير، وأبرزها البلاغ المقدم ضدي وإقحام اسمي في موقعة الجمل".

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وتابع: "كان هناك مخطط وقرار سياسي من المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان بتوجيه قضايا ملفقة ضدي"، موضحا أن عقب القرار ذهب بنفسه إلى الجهات المختصة، مطالبًا بالتحقيق معه؛ لأنه مستثمر ولا يستطيع استكمال عمله في ظل هذه البلاغات الكيدية.

 

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التحرير

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