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صور| كنيسة ماريوحنا بشبرا الخيمة تقيم عزاء لضحايا تفجيري «طنطا والإسكندرية»

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أقامت كنيسة ماريوحنا الحبيب بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية، مساء اليوم الأحد، تأبين لضحايا تفجيري كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

كان في استقبال المعزيين، القمص مكاريوس فرج، راعي الكنيسة، القس أمونيوس أرماني، مراد غالي، وكيل الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، ورجال الكنيسة.

تقدم العزاء، الدكتور بكر عبد المنعم، رئيس مدينة شبرا الخيمة، ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، حسن أبو السعود، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، وعدد من ممثلي القوي السياسية ورجال الدين الإسلامى والقيادات الأمنية وأهالي المنطقة .

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