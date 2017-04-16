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صور| محافظ المنيا يقدم العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

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قدم عصام البديوى، محافظ المنيا، اليوم الأحد، واجب العزاء للأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، في شهداء الهجوميين الإرهابيين، الذين استهدفا كنيسة مارجرجس في طنطا بمحافظة الغربية، والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

حضر العزاء الشعبي الذى أقامته مطرانية المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس، اللواء نبيل منصور، سكرتير عام محافظة المنيا، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام المساعد، عثمان شعلان، رئيس مدينة المنيا، اللواء مصطفى درويش، المشرف العام على المشروعات، وعدد من نواب البرلمان، وعدد من القيادات التنفيذية فى المحافظة ورجال الدين الإسلامي.

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أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، مستنكرا كل المحاولات التي تعوق مسيرة التقدم والإصلاح التي تسير عليها ، وأكد أن الإرهاب لا دين له وأننا جميعا مسلمين وأقباط يداً واحدة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود الذي يأبى أن يترك الفرصة للفرحة ويتعمد القتل وترويع الآمنين.

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