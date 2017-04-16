التحقيق في وفاة سيدة ونجلها تناولا وجبة فاسدة بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

تباشر نيابة شبين الكوم، اليوم الاحد، التحقيق في واقعة وفاة سيدة ونجلها نتيجة تناولهما وجبه فاسدة.

انتقل فريق من النيابة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي؛ لمعاينة جثتي أمينة أحمد بلاطة 60 عامًا، ربة منزل، ونجلها محمد صلاح 22 عامًا، طالب بكلية الطب.

وأكدت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه لم يتم الجزم في سبب الوفاة حتى الآن، والواقعة بأكملها تحت تصرف النيابة العامة.