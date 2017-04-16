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وزارة البترول تعلن انتهاء إصلاح خط أنابيب بوتاجاز القطامية المحترق

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وزارة البترول تعلن انتهاء إصلاح خط أنابيب بوتاجاز القطامية المحترق وزارة البترول تعلن انتهاء إصلاح خط أنابيب بوتاجاز القطامية المحترق

مصراوي Masrawy

المهندس طارق الملا وزير البترول

القاهرة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة البترول الانتهاء من إصلاح خط أنابيب بوتاجاز القطامية، اليوم الأحد، والذي تعرض للاحتراق أمس عند مدخل شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن شركة أنابيب البترول نجحت في إصلاح الخط واستبدال الجزء التالف في أقل من 24 ساعة، وجارى حالياً الانتهاء من تجارب التشغيل تمهيداً لعودة تشغيل الخط بكامل طاقته في أقرب وقت.

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