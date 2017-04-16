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وزير الرياضة عن انسحاب الزمالك: يجب تطبيق اللوائح

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وزير الرياضة عن انسحاب الزمالك: يجب تطبيق اللوائح وزير الرياضة عن انسحاب الزمالك: يجب تطبيق اللوائح

التحرير

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قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن دور الحكومات هو توفير المكان الملائم لممارسة الرياضة، وليس تنظيم مسابقات لكرة القدم بين الأندية، أو وضع نظام للمباريات.

وأضاف «عبد العزيز» خلال مداخلته الهاتفية، ببرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن هناك اتحادات مختلفة لكل الألعاب، يتم انتخابها عن طريق جمعيات عمومية، وتدخل  قد يعرض المسابقات للإيقاف.

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وتابع «الوزير»، أن انسحاب الزمالك اليوم الأحد، من مباراة المقاصة، ممكن حدوثه مع أى فريق، ويجب تطبيق اللوائح والقوانين الفريق المنسحب. 

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التحرير

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