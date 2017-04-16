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بالتواريخ.. الأهلي يكشف تفاصيل إنذارات أحمد فتحي

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بالتواريخ.. الأهلي يكشف تفاصيل إنذارات أحمد فتحي بالتواريخ.. الأهلي يكشف تفاصيل إنذارات أحمد فتحي

التحرير

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كشف النادي الأهلي، عن تفاصيل إنذارات اللاعب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق، ردًا على الأنباء التي أشارت إلى أن اللاعب كان يجب أن يتم إيقافه في مباراة الاتحاد السكندري، لحصوله على 3 إنذارات قبل المباراة، وأنه يجب على اتحاد الكرة خصم 3 نقاط، ومنحها للفريق السكندري لمشاركة اللاعب في المباراة، التي فاز فيها الأهلي بهدف دون رد.

وكان أول إنذار حصل عليه اللاعب، في مباراة إنبي قبل نهائي كأس ، وبذلك يكون حصل على الإنذار الأول.

وعن ثاني بطاقات فتحي، رد الأهلي، أن مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك حصل فتحي على إنذار فى إنذار ليتم طرده من المباراة، ويتم إيقافه في أولى مباريات الأهلي بالدوري يوم 17 سبتمبر، ليتبقي في جعبته الإنذار الأول الذي حصل عليه أمام إنبي يوم 4 أغسطس. 

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ويوم 2 أكتوبر، من مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري، تلقي فتحي الإنذار الثاني له، أمام فريق الداخلية. 

ويوم 23 نوفمبر، حصل أحمد فتحي على الإنذار الثالث له، أمام فريق طلائع الجيش، ليغيب عن مباراة النصر للتعدين، التي أقيمت يوم 27 نوفمبر.

واختتم الأهلي، ومن قتها لم يحصل أحمد فتحي على أى إنذارات حتى يوم 16 أبريل الماضي، أمام فريق بتروجيت، وبذلك يكون اللاعب لا يمتلك سوى إنذار وحيد، قبل مباراة الاتحاد السكندري.

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التحرير

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