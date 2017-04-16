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مرتضى منصور: «اتحاد الكرة بيعمل أفلام»

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مرتضى منصور: «اتحاد الكرة بيعمل أفلام» مرتضى منصور: «اتحاد الكرة بيعمل أفلام»

التحرير

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن هناك فيلمًا وهميًا ينفذه اتحاد الكرة، لتوريط ناديه وإظهاره بأنه منسحب من مباراة المقاصة، اليوم الأحد.

وتساءل «مرتضى»، خلال تصريحاته لبرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، من الذي دفع مقابل إيجار ملعب «بتروسبورت» وهو الذي يتم تسديده قبل المباراة بـ 3 أيام، إذا كان النادي الأبيض «المضيف» لم يدفع شيئًا؟

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وطالب رئيس القلعة البيضاء، المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذي ثروت سويلم، بتكذيبه وإعلان عدم اتفاقهم معه على إقامة المباراة بعد غد الثلاثاء.

وأعلن الحكم الدولي محمد فاروق، إلغاء المباراة لعدم حضور فريق الزمالك، إلى ملعب «بتروسبورت»، لخوض المباراة التي كان من المقرر اقامتها مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.
 

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